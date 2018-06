Cipolletti todavía no definió su DT

En las primeras horas de ayer las versiones de la llegada de Víctor Zwenger como DT a Cipolletti fueron muy fuertes. Varios se hicieron eco e incluso distintos medios lo dieron por hecho.

Sin embargo, ante la consulta de ‘‘Río Negro’’, el presidente del Albinegro, Roberto Rapazzo Cesio desmintió la contratación.

‘‘Recién hoy (por ayer) en AFA se tratará cómo será el torneo, si hay o no descensos. Hasta que no se defina el torneo no se avanzará con el fútbol del Federal A’’, dijo el dirigente.

Es cierto que los rumores tienen fundamento porque el nombre del entrenador suena por Cipolletti hace varias semanas, pero desde la directiva no confirmaron nada concreto.

‘‘Entiendo la necesidad de impulsar estas noticias, pero teniendo en cuenta que el próximo Nacional B será un torneo donde no habrá descensos, ya hay equipos que se están formando con las divisiones inferiores porque toman el certamen como un respiro. ¿Para qué contratar y pagar DT y jugadores si solo se juega por dos ascensos?’’, se preguntó retóricamente el presidente del Capataz.

Cabe mencionar que el apellido de Zwenger fue uno de los que también se mencionó antes de la llegada de Duilio Botella a comienzos de año.

Desde la dirigencia de Cipolletti reconocieron que hubo contacto con el DT, pero solo fueron conversaciones y, fundamentalmente, no se negoció nada del tema económico, algo clave para concretar el arribo.

Las versiones que circularon ayer hablaban de un cuerpo técnico con Germán Alecha como integrante. El Tortugón hizo una muy buena tarea como interino y está en la final de la Liga Deportiva Confluencia. Pero el rumor quedó en el aire y no hay nada oficial al respecto.

Zwenger tiene amplio recorrido por el ascenso. El año pasado estuvo en Deportivo Madryn, donde llegó para suplantar a Edgar Galeano en abril de 2017 hasta el final de esa temporada. Su mejor campaña fue en la CAI de comodoro en la B Nacional hace algunos años.

En definitiva, habrá que esperar a las próximas horas para conocer los pasos a seguir del Albinegro en la conformación de un nuevo cuerpo técnico.