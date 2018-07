Buena labor de Marín en Canadá

Hasta el lago Saint Jean de Canadá fue la roquense Daira Marín para cumplir con la segunda fecha de l FINA Ultramaraton Swin Series, el Gran Prix mundial de aguas abiertas.

Luego de un comienzo por demás complicado, Marín pudo finalizar octava entre 26 competidores y completó los 32 kilómetros de la travesía.

“Fue una prueba durísima. Con muchísimas olas, mucho más de lo que pensaba. Me descompuse y no me sentí bien en el primer cuarto del recorrido, pero me lo tomé con calma el resto. Pude nadar mejor después y pude llegar octava”, contó Daira desde Canadá después de la extenuante prueba.

La joven nadadora que representa al club Del Progreso, utilizó un tiempo de 8h56m17s para completar la competencia. La ganadora fue la italiana Bárbara Pozzobón con un tiempo de 7h35m20s.

Fueron diez las nadadoras argentinas que asistieron a Canadá, donde se destacó la experimentada Pilar Geijo, quien se ubicó en el tercer puesto con 7h55m22s.

Las últimas dos fechas del Grand Prix de Ultramaraton será en el Lago Ohrid (Macedonia) en el mes de agosto y el popular cruce Capri-Napoles para septiembre.