Nacho: “Me voy a quedar en River”

Marcó el único gol, fue la figura en el primer amistoso de pretemporada ante el Saprissa y después habló: “Me voy a quedar en River”, aseguró Nacho Fernández, una frase que que le da tranquilidad al entrenador Marcelo Gallardo.

En los últimos días se habló de una posible salida del mediocampista al Santos Laguna. El equipo mexicano reconoció públicamente estar detrás de los servicios del jugador. Sin embargo, luego de ese encuentro Nacho dejó en claro que seguirá vistiendo la Banda y le puso paños fríos a su hipotética partida.

“No me desespera irme de River, acá estoy muy bien, me siento muy cómodo”, explicó Fernández. “Siempre busco mejorar y dar el máximo. A veces no sale. Siempre trabajo para mejorar”.

Ahora para River, se viene el segundo ensayo de pretemporada que será ante Millonarios, el cual se disputará el 13 de julio en Miami. Tres días más tarde, llegará el turno de medirse ante otro elenco colombiano: nuevamente en Orlando, el equipo del Muñeco jugará contra Independiente Medellín.