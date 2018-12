Nader logró el título en el Patagónico de enduro

Naim S. Nader sumó otra victoria y se quedó en seniors A con el título en una nueva edición del Patagónico de enduro que disputó su última fecha en el circuito La Cruz, en Senillosa.

En el cierre se presentaron 105 pilotos entre todas las categorías y se definieron los últimos campeones.

Nader consiguió cinco triunfos en el certamen y logró su primer título en la división principal, después de edificar una impecable campaña.

Nader, quien representó a Argentina en los Seis Días del Enduro en Chile, en la última fecha del Patagónico fue escoltado por Agustín Bazano y Marcos Giustozzi, quien fue subcampeón.

Juan Gessler volvió a la victoria después de mucho tiempo en seniors B, después de superar a Gerardo Ríos y a Martín Díaz. El campeón Pablo Salazar no completó la prueba.

En masters A triunfó Gabriel Faure, seguido por Pablo Olate y Fabio Sánchez. Mientras, Ariel Figueroa, quien logró el título en la fecha anterior, terminó en el quinto lugar.

Ricardo Zuber festejó en masters B, donde fue la principal figura desde que comenzó el certamen y lo ratificó en el cierre con una nueva victoria. Más atrás, Damián Ruiz Peyre y Sebastián Bugoni.

En juniors A, otra de las categorías que anticipó su definición en la penúltima fecha, sólo se presentó Emiliano Bernhardt, algo inédito en un certamen tan convocante como el Patagónico.

Agustín Navarrete sumó un nuevo triunfo en juniors B, aunque no le alcanzó. El segundo lugar le permitió a Matías Ramos lograr el título. Tercero Gastón Chalkling. En masters C venció Marcelo Gallardo , pero no pudo impedir la consagración de Héctor Vera. Tercero Miguel Valenzuela.

Claudio Gómez se impuso en masters intermedia. Lo siguieron Ricardo Díaz y Andrés Chomicki. Mientras, César Hernández mandó en masters promo. Después Rodrigo Braun y Franco Billia.

Matías Suriani ganó en promocionales A, escoltado por Luis Brandani y Marcelo Sandoval. Mientras, Eric Moreno, en promocionales B. Después, Lautaro Vera y Andrés Puerta.