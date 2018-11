Gabriel Chironi: “Necesitábamos salir de la mala”

El triunfo de Cipolletti sobre Deportivo Madryn significó una bocanada de aire para un equipo que había levantado su rendimiento pero que todavía no lograba conseguir los resultados necesarios para escaparle al fondo de la tabla.

Finalmente, el Albinegro se sacó la mufa y volvió al triunfo ante los chubutenses con una sólida actuación en ataque.

“Sin lugar a dudas fue una bocanada de aire el triunfo. No habíamos arrancado bien en el torneo pero en los últimos partidos habíamos levantado el nivel pero no estábamos ligando. Por suerte se nos dio”, confesó Gabriel Chironi, autor de dos de los cinco goles del Albinegro.

Diez fechas después del triunfo ante Ferro como local, el 23 de septiembre, el Capataz volvió a sonreír en casa. “Necesitábamos una cuota de suerte para salir de la mala. Somos muy autocríticos en el plantel, sabíamos que al principio del torneo no jugamos bien pero en el último tiempo habíamos demostramos otro nivel de juego pero no lo podíamos traducir en victorias”, agregó el volante Albinegro.

En cuanto al duelo ante el Aurinegro, Chironi aseguró que “tuvimos la contundencia necesaria en un partido donde no nos podíamos relajar porque veníamos de capa caída y en momentos así cualquier situación te genera incomodidad. Por suerte lo resolvimos bien”.

Los dos tantos ante Madryn fueron un gran alivio para todos en el club, pero también para Gabriel. “Me dieron tranquilidad y mucha emoción. Cipo es el club donde me forme, lo quiero mucho. En estos meses estaba viendo como todo el esfuerzo que hacíamos no se traducía en buenos resultados, por eso haber convertido me pone muy contento”, explicó el mediocampista.

Con respecto al futuro del equipo en la divisional, Chironi explicó: “no estamos en la situación que esperábamos, somos conscientes que es un proceso nuevo y a veces eso complica al principio. Pero ahora tenemos la ilusión de seguir con el rendimiento en alza para poder pelear por otras cosas y evitar sufrir lo que pasó el torneo pasado”.

Los triunfos generan confianza y en Cipo lo saben, por eso quieren aprovechar el envión anímico para cosechar más puntos en la primera fase.

“Lo más importante para nosotros es empezar a sumar y que el rendimiento sea bueno para ganar en confianza. Además, tenemos que aprovechar todo lo bueno que tiene éste grupo, que trabaja mucho para ganar”, agregó Chironi.

Como jugador experimentado, Gabriel reconoció la importancia de los chicos de las inferiores que pusieron el pecho en un momento complicado del club.

“A los chicos se los ve bien plantados, tienen mucho potencial y mucha personalidad. Se la están bancando en un momento difícil y se merecen que le pasen cosas buenas”, finalizó.