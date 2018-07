Niegan gestiones de River por Pol Fernández

Godoy Cruz y Santos Laguna tienen un principio de acuerdo por la compra del mediocampista Guillermo Pol Fernández, aunque al club mexicano todavía le falta coordinar la parte contractual con el jugador, quien hasta se animó a dejar la situación en una pausa despupesdel interés de River.

Fernández sabe que el entrenador Marcelo Gallardo lo quiere como refuerzo, pero Enzo Francescoli es el que tiene la última palabra para llevarlo a Núñez, ya que avisó que solo avanzarán por el ex Boca si se concreta la venta de Gonzalo Martínez o Ignacio Fernández al exterior.

No obstante, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, aseguró que no tuvo contacto oficial con la dirigencia de River, aunque no descartó la idea de que hayan hablado con el representante del jugador.

Más tarde, el propio Gallardo ratificó en conferencia de prensa las palabras del mandamás del Tomba: “Fernández es un jugador que nos ha interesado, pero el puesto está cubierto. No queremos que se venda ningún jugador”. Con las dudas despejadas está claro que el futuro de Pol será México.