Opazo a San Martín de San Juan: ‘’Quiero aprovechar esta oportunidad’’

Daniel Opazo estará a préstamo por una o dos temporadas en San Martín de San Juan. El delantero ex Cipolletti emigra desde Newell’s, donde tuvo poca continuidad debido a problemas físicos. El neuquino es uno de los pocos jugadores regionales que tiene presencia en la Superliga.

‘’Voy a ir a sumar como lo hice siempre, después veremos si me toca jugar. En Newell’s podría haber jugado más si no me hubiesen tratado tan mal las lesiones’’, dijo el Monito a ‘’Río Negro’’.

En el último torneo le tocó jugar en la Bombonera y también formó parte del equipo que disputó la Copa Sudamericana. Por ahora entrena en el complejo Bella Vista de las afueras de Rosario y espera para viajar a San Juan.