Boca derrotó a Talleres y se acerca al título

Hay una frase que todos los fines de semana se ratifica: ‘‘en el fútbol se puede hacer todo mal y también te puede ir bien’’. Fue el caso de Pablo Pérez, quien tuvo un mal partido e igualmente le dio la victoria a Boca en tiempo adicionado 2-1 sobre Talleres por la fecha 21 de la Superliga. De esta forma, le sacó 9 puntos a su inmediato perseguidor cuando quedan 18 en juego.

El local sufrió la presión de los dirigidos por Frank Darío Kudelka, que se impuso en la mitad de la cancha en el comienzo. Sin embargo, le faltó profundidad y no llegó al arco de Agustín Rossi con peligro. El sector de Frank Fabra fue el más vulnerable y Magallán hizo lo que pudo.

La diferencia fue una individualidad de Cristian Pavón por izquierda cerca de la media hora, cuando el delantero apiló muñecos y le sirvió el 1-0 a Walter Bou.

Hubo protesta airada de los jugadores y el cuerpo técnico visitante por la falta no cobrado de Wilmar Barrios en el arranque de la jugada.

A partir de allí, el equipo de los mellizos creció y tuvo algo de dominio de balón. Pero una vez más, Boca mostró uno de sus defectos defensivos en la pelota parada. Carlos Quintana aprovechó una pelota suelta y contó con la floja respuesta del arquero xeneize para estampar una justa igualdad a los 44.

La posesión favoreció al puntero del campeonato en gran parte del complemento. De todas formas, apenas Reynoso y Barrios estuvieron a la altura desde el rendimiento futbolístico.

Pérez ya había hecho un flojo primer tiempo y encima Federico Beligoy lo amonestó por protestar antes de ir al vestuario. El desempeño de Jara y Nández también estuvo lejos del ideal, entonces al conjunto de la ribera le costó mucho elaborar situaciones de gol.

Talleres se plantó en su campo con el enorme Cholo Guiñazú y adelante careció de peso ofensivo. Ya no pudo recuperar balones como en la primera parte y se dedicó a aguantar un empate que parecía cantado.

Guillermo no movió el banco, incluso ante las imprecisiones que pedían cambios a gritos. Apenas hizo puesto por puesto con el ingreso de Ramón Ábila por Walter Bou.

Bebelo y Pavón no encontraron socios. Sin Cardona ni Tevez, más el mal partido de los laterales, Boca no tuvo circuito de juego. Como ya es costumbre, el entrenador eligió no darle minutos a Gonzalo Maroni, el único de los relevos que tiene características para la generación de fútbol en espacios reducidos.

El partido se moría y la pelota parada era la única herramienta, hasta que un rechazo le cayó a Wanchope. Su excelente movimiento le permitió aguantar el balón y enviar un centro de gol para que Pablo Pérez estampara el 2-1 en tiempo adicionado.

Con gritos e insultos mirando a la platea, el 8 de Boca se descargó luego de una semana que incluyó apriete de la barra.

‘‘Venía con bronca porque hoy jugué mal’’, reconoció el volante. ‘‘Nadie nos supera, ni siquiera River lo hizo’’, descargó Guillermo post partido.

La ratificación del liderazgo para el elenco azul y oro en la Superliga es tan contundente como la falta de identidad y las derrotas coperas. Sin libreto claro desde lo colectivo, aun así se encamina a ser bicampeón.