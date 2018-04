Pablo Pérez, arrepentido, le pidió disculpas al socio

“Exploté, toda la carga que tenía la saqué. Tendría que haber gritado con mis compañeros y estoy muy arrepentido porque tendría que haber dado otra imagen”, afirmó Pablo Pérez, luego del polémico festejo en el 2-1 de Boca a Talleres, en la Bombonera.

El volante confirmó que se disculpó con el socio Cristian Alonso por su comportamiento: “Lo importante es que todo esto se puede hablar, el socio no me merece que lo insulte y eso me dejó tranquilo”.

Ahora, PP y compañía están enofocados en el partido del jueves, por la Copa, ante Junior.