Paliza en España: una catástrofe que rompe la ilusión del Mundial

El camino hacia el tricampeonato y la ilusión de una generación por coronarse en Rusia, sufrió un cachetazo impensado. El lacerante 6-1 que España le propinó a la Argentina ayer en Madrid, provoca un enorme paso atrás en la preparación del seleccionado nacional camino al mundial.

A la caída no le queda grande el cartel de catástrofe. Sólo dos veces en la historia la selección perdió por semejante diferencia: ante Checoslovaquia en el Mundial de Suecia 1958 y ante Bolivia, en la altura de La Paz, en el 2009 camino Sudáfrica 2010.

“Este equipo es más de Messi que mío”, dijo Sampaoli en la previa de una gira que no olvidará jamás. No faltó a la verdad el técnico del seleccionado albiceleste. Ayer en Madrid, Lionel, al igual que en el amistoso ante Italia el pasado viernes (2-0), no estuvo en cancha por las molestias físicas que lo aquejan. Y sin Messi, Argentina es un equipo desangelado, sin brillo y muy vulnerable ante seleccionados con maquinaria aceitada como el español.

Lo que pasó ayer en el estadio Wanda Metropolitano fue todo de Sampaoli. El DT quiso probar variantes en algunos puestos y terminó improvisando. Probó a Marcos Rojo como central y ese fue uno de los errores más visibles de un equipo donde nadie de salvó del aplazo. El jugador de Manchester United hacía un año que no actuaba en el seleccionado. Su vuelta no pudo ser peor.

Confirmada la ausencia de Messi, el que ocupó su lugar no fue Giovanni lo Celso sino Éver Banega, quien en ningún momento estuvo lúcido. Nombre por nombre, Argentina afrontó el amistoso con tres volantes centrales naturales si a Biglia y Banega le sumamos a Mascherano.

El Jefecito, quien alcanzó el récord de Javier Zanetti en presencias con la selección, tampoco fue capaz de escapar a la presión y la asfixia que propuso España

Sampaoli, que antes de la gira dijo tener la lista prácticamente definida en un 80%, ya no estará tan seguro de quienes serán los 23 que irán a Rusia. ¿Reverdecen las chances de Dybala ante la falta de respuestas cuando Messi no está?

Esta pregunta y muchas más rondarán de aquí al Mundial en la mente de Sampaoli, a quien la realidad lo abofeteó y le reafirmó que su equipo depende de Messi (y de Agüero y Di María) y no de su idea futbolística, esa que divaga en explicaciones como la que ensayó el DT luego de la goleada.

“El tema era defendernos más con la pelota, las características de los futbolistas que tenemos era para eso. No se dieron los aspectos defensivos que nos dieran solidez”. Argentina improvisó ante un equipo que no dio concesiones. Lo único positivo es que no fue en el Mundial. Lo preocupante es que las ideas, sin Messi, naufragan en la impotencia de querer y no poder.