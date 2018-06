Pechito López, muy conforme con su podio en Le Mans

José M. López es sel piloto argentino más importante a nivel internacional de la actualidad y en cada presentación demuestra su jerarquía, como sucedió en la 86 edición de las 24 Horas de Le Mans, donde terminó segundo.

Después de su podio, destacó que “no creo que exista una prueba más difícil que las 24 Horas”.

Afirmó que “muchos pueden asegurar que Toyota era el equipo más fuerte, pero nos tocó pelear con un doble campeón del mundo como Fernando Alonso y con Sebastién Buemi mano a mano. Se nos escapó por muy poco”.

El argentino expresó que “el equipo me mandó a andar tranquilo y a no arriesgar nada, que es lo que a uno no le gusta, pero en el final es cuando pude dar todo y disfruté de hacer buenos tiempos”.

Por último, aseguró que “en lo físico y mental es una prueba muy dura, aunque el placer de llegar la bandera a cuadros no tiene precio”.