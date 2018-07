Polémico, el Beto Alonso pide que River “tenga cuidado”

Cada vez que habla, el Beto Alonso es noticia. Es que el ídolo de River suele ser bastante polémico a la hora de expresarse, y si el tema encima tiene algo que ver con Boca, peor. En este caso, Alonso aprovechó los micrófonos de Fox Sports para dejarle un mensaje a la gente del Millonario. Fue en referencia a todas las polémicas recientes en la AFA, acusada de favorecer al Xeneize con algunos manejos poco claros en relación al mercado de pases.

“Le voy a hablar a la gente de River. Decirles que tenemos que estar todos unidos, porque por algún lado te la quieren poner. Hay que tener cuidado, estemos juntos, porque separados nos pueden hacer daño. A River, los demás, no nos quieren porque tenemos el mejor club, todo lo mejor”, expresó el Beto.

Claro, no podía faltar el palito a Boca. “Les llevamos 18 millones de hinchas y llenamos las canchas en todos lados. ¿Parejos con Boca? ¿Mitad más uno? Dejate de joder, no me vengan con esa boludez”, tiró contra el eterno rival.

Por último, les dejó un recado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. “¿Por qué River no participa de la mesa chica? ¿Querrán? River es un grande y debería participar... River, San Lorenzo... Cuando lo averigüe, te lo digo”, cerró.