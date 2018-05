Por ahora, Cipolletti está lejos de la B Nacional

Hoy están lejos del acuerdo, y si no hay consenso no hay reestructuración. Ayer hubo reunión de Comité Ejecutivo en AFA y el tema no se trató. La única razón que deja la puerta abierta a las invitaciones es que falta que se definan varios ascensos en las distintas categorías y que todavía falta para la próxima temporada.

La negativa no es contundente. Es decir: puede haber un cambio, pero paulatino. El próximo torneo podría ser utilizado como transición y luego si regionalizar la B Nacional.

Queda claro que uno de los principales problemas es lo que tendrían que gastar los clubes del interior si es que se arma una zona Metropolitana.

Desde el Consejo Federal ya habían aclarado que, en caso de haber invitaciones, se buscaría instituciones que pudieran sostener con recursos semejante desafío. En la zona, el señalado es Cipolletti, aunque por ahora, el sueño de ir a ala B Nacional está lejos.