Postergaron la superfinal: “Se va a jugar en River y con público”, dijo D´Onofrio

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, se mostró hoy “totalmente de acuerdo” con la postergación de la revancha de la final de la Copa Libertadores, aunque apuntó contra su par de Boca, Daniel Angelici, por haber modificar su postura del sábado y “faltar a su palabra”.

“Yo no tengo ninguna comunicación ni me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca.

No me cabe la menor duda que se va a jugar el partido”, explicó en conferencia de prensa en el estadio “Monumental”.

En ese sentido, admitió estar “sorprendido” por la postura de Boca, porque River “generosamente” se prestó a la postergación el sábado y el domingo, pese a que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Angelici que el partido tenía que jugarse a las 19:15.

“El presidente de la FIFA le dijo delante mío a Angelici que el partido se jugaba a las 19:15. Yo le dije al oído que tenía mi solidaridad a Angelici, que volvió a la reunión y contó la situación de los jugadores, y River no quería tener ninguna ventaja”, recordó.

“Cualquier cosa que me estén agregando a esto sería falta de palabra, no es válido y no es lógico. Es en River y con gente el partido”, agregó.

Más información | Postergaron la superfinal entre River y Boca