Selección: ¿Quiénes estarán en la lista de Scaloni para los amistosos del mes que viene?

Es el entrenador de emergencia al que recurrió la AFA para que el seleccionado Sub 20 pudiera acudir al torneo de L’Acúldia, en España. No sólo eso, ante la incertidumbre generada por la no designación de un sucesor de Jorge Sampaoli en la Mayor, Lionel Scaloni pasó a tener un protagonismo aún mayor en el ámbito de la Albiceleste.

Junto a Pablo Aimar, el ayudante de Sampaoli en el Mundial de Rusia deberá empezar a confeccionar la lista de los jugadores que afrontarán los dos amistosos que se le vienen al seleccionado el próximo mes en Estados Unidos: Guatemala y Colombia.

“Aunque me traten de loco lo veo normal. No normal que me hayan dado la Selección. Soy entrenador y voy a entrenar a un equipo. Otra cosa sería si me dan un camión para manejar por ser DT. En mi caso yo estaba en AFA y surgió esta posibilidad. La magnitud es otra cosa, pero al fin y al cabo es entrenar”, afirmó Scaloni en una nota a Infobae sobre su designación para ser DT interino de la Mayor.

A más tardar, el próximo viernes Scaloni estará en el predio de Ezeiza. Y el 19 de este mes anunciará su primera lista como DT de la selección para los primeros dos encuentros que marcarán la transición hacia una nueva era a partir del 2019.

¿A quién citaría Scaloni? El técnico conoce la intimidad del plantel y se cree que al menos dos de los históricos como Sergio Agüero y Sergio Romero volvería a ser citados. ¿Y Messi? La idea que predomina en AFA es darle un descanso al capitán y que regrese al seleccionado a partir del año que viene con un nuevo DT al mando, en la previa a la Copa América que se jugará en Brasil.