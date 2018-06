Rafa Nadal volvió a ganar Roland Garros y es el nuevo monarca de París

“Roland Garros es un torneo en el que juega un tenista contra otro y siempre gana Nadal’”. Así definiría hoy el delantero inglés Gary Lineker el Grand Slam parisino, parafraseando su emblemática frase sobre el Mundial de fútbol y Alemania.

De hecho, Roland Garros estará asociado para siempre a Rafa Nadal, después de que el español se haya impuesto en once de sus últimas 14 participaciones sobre el polvo de ladrillo de París.

Sólo Roger Federer en 2009, Novak Djokovic en 2015 y una lesión al año siguiente fueron capaces de romper la rutina.

Así, con la de ayer, Nadal ya acumula 86 victorias y apenas 2 derrotas en Roland Garros.

Nadal, actual número 1 del mundo, conquistó su undécimo título de Roland Garros al derrotar ayer en la final al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3, 6-2.

Nadal, a pesar de sufrir molestias en su mano izquierda durante el tercer set, sumó el 17º Grand Slam a a su vitrina y, además, se cobró venganza de las dos derrotas sufridas en 2017 y 2018 ante Thiem sobre polvo de ladrillo.

“Es algo casi único. No me gusta decirlo a mí, pero ha pasado, y estoy agradecido a la vida por ello. Ganar once veces aquí es mucho”, confesó el español en conferencia de prensa tras el triunfo.