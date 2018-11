Ricardo Valenzuela dejó su huella en la Vuelta al Valle

Ricardo Valenzuela fue uno de los pedalistas allenses que dejó su huella y que ayudó a escribir parte de la historia de la Vuelta al Valle. Con solo 18 años comenzó a participar y en 1980 consiguió su mejor resultado, al finalizar en el cuarto lugar de la general. Hoy los vecinos de la ciudad y amantes del ciclismo lo recuerdan con cariño.

Te puede interesar | Cronología de la etapa 2

A sus 64 años sigue subiéndose a la bici y sale a andar junto a sus sobrinos para disfrutar de su pasión por un deporte que lo tuvo como protagonista durante mucho tiempo.

Valenzuela es uno de los integrantes de la Comisión Central Organizadora (CCO) y está encargado de la seguridad de la prueba, nada menos.

“Cuando tenía 13 años, comencé a participar de las pruebas de ciclismo y vivir mis primeras experiencias como amateur. A esa edad trabajaba en una carpintería y corría en bici”, contó Valenzuela.

Te puede interesar | Vuelta al Valle: la tercera etapa tendrá su cierre en Regina

Cuando ganó su primera etapa en la Vuelta al Valle, algo que está reservado para unos pocos elegidos, la prueba duró 11 días y el recorrido fue 1200 kilómetros en total.

“Fuimos de Allen a Bariloche, hubo nieve y lluvia, una verdadera aventura, algo que es imposible de repetir por un montón de factores”, mencionó.

“Si no participas de la Vuelta al Valle no podés llamarte corredor de bicicleta. Hay que llegar, muchos comienzan y abandonan. Completar la prueba es un logro, algo que tiene un enorme significado”, remarcó.

Valenzuela contó que antes era mucho más sacrificado participar de la clásica prueba, porque casi no tenían auspiciantes.

Te puede interesar | Juan Molina ganó la segunda etapa y es el líder de la Vuelta al Valle

“No había tanto apoyo económico como ahora. En mis tiempos, mis familiares realizaban una rifa para comprarme los tubos (cubiertas)”, contó.

Valenzuela recordó que una vez le tocó transitar por el camino de los Siete Lagos, en una de las ediciones de la legendaria competencia.

“En un tramo pinché siete veces y me quedé sin cubiertas. Mi patrón me llevó 10 tubos de regalo y pude terminar la prueba”, recordó con mucha nostalgia.

Además señaló que hoy las bicis pesan casi la mitad en comparación a las que usaban en 1980. “Ahora son de fibra de carbono y pesan seis kilos. Antes yo usaba una bicicleta de hierro marca Hispano France y pesaba 12 kilos”, explicó.

En sus mejores momentos como participante, complementaba su tiempo entre sus entrenamientos y el trabajo en una carpintería.

Se levantaba a las 5 para ir a entrenar. A las 8 volvía a su casa, se bañaba y se dirigía a su trabajo. “Una vez le dije a mi patrón que el jueves no iba a trabajar más porque iba a andar en bici. El no me quería dejar”, contó.

“Si no me deja entrenar no vengo más a trabajar”, le respondió Valenzuela y su jefe accedió.