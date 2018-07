Río Colorado: Atlético ganó y estiró la definición

Atlético Río Colorado (30 puntos) le ganó 2 a 0 a La Adela y mantiene viva la esperanza de darle alcance al líder de Buena Parada (36), que en su fecha de descanso estuvo expectante con las alternativas del encuentro, esperando una manito del equipo pampeano que nunca llegó. Así las cosas, el puntero deberá esperar al menos hasta la próxima fecha para poder consagrase campeón del Apertura.

La nota destacada en la cancha “Arturo Prat” fue el debut en la liga riocoloradense de la mujer árbitro Antonella Tacchetti, que integra la lista de la ABA (Asociación Bahiense de Árbitros).

A lo largo de los 90’ el encuentro mostró poco fútbol asociado y casi sin claridad para llegar a los arcos. El primer tanto llegó a los 16’ de los pies de Santiago Pane, que definió con un tiro fino sobre el arquero pampeano.

Luego del gol, La Adela no se desanimó y buscó el empate aunque con pocas armas claras para inquietar al arquero Bornatici.

El segundo tanto llegó a los 7’ del complemento tras un remate de Brian Maturano que se desvió en un defensor y terminó en el fondo del arco.

En la Colonia Juliá y Echarren, Independiente se rehabilitó de la dura caída del fin de semana pasado, al ganarle a Defensores 4 a 2, con goles marcados por Maximiliano Tunnessi en dos ocasiones, Lautaro Quijada y Sheik Muñiz. Mientras que Claudio Erviti y Emiliano Monti anotaron para el local.

Barrio Unión en su casa superó a Villa Mitre por 3 a 1. Sergio Torres, Facundo Sáenz y Luis Melli anotaron para el local, mientras que Elías Calderón descontó para el mítrense.

La próxima fecha jugarán, Buena Parada vs Defensores, Juventud Agraria vs Atlético, Independiente vs Caza y Pesca, La Adela vs Barrio Unión.