Río Colorado. Buena Parada goleó y acaricia el título

Buena Parada, con una lucida actuación de su delantero Leandro Ilarregui que marcó un “hat-trick, goleó como visitante a Independiente por 5 a 1 para mantenerse en la cúspide de la tabla de posiciones, a 9 puntos de su inmediato perseguidor. De esta manera, comienza acariciar un nuevo título del fútbol, que lo podría lograr un par de fechas antes del cierre del torneo Apertura.

Con Ilarregui y Matías Muñoz intratables, los dirigidos por Walter Ríos pudieron vencer la defensa del equipo juvenil del Rojo. A pesar del abultado resultado, el comienzo del partido mostró un trámite parejo, con dos equipos que poblaron la mitad de cancha y fueron verticales en ataque, que les permitió tener algunas situaciones por lado.

A los 30’ Tomassetti habilitó a Ilarregui para marcar el 1-0. Sobre los 45’ saltó desde el banco Nicolás Anduelo por el lesionado Lucas López y en la primera pelota que tocó marcó el 2-0.

En el complemento con la ventaja a su favor, Buena Parada comenzó a jugar de contra y a los 19’ nuevamente Ilarregue, sin marca, desde el borde del área grande y de volea anotó el 3-0.

Los chicos de Independiente no se entregaron y a los 27’ Sheik Muñiz marcó el 1-3 para comenzar a soñar, pero no alcanzaría. A los 38’ Ilarregui y 41’ de una buena jugada colectiva, Rubén Carra cerraron la faena 5 a 1.

Con este resultado tranquilizador, en el vestuario los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes ya empezaron a saborear el bicampeonato.

La sorpresa de la tarde la dio Defensores de la Colonia en Algarrobo le ganó 4 a 0 a los dueños de casa Juventud Agraria, que marchaba como escolta. Emiliano Zura, en gran actuación, anotó un póquer de goles para el equipo Colono.

Otra goleada se registró en cancha de Villa Mitre donde Atlético vapuleo al mítrense por 6 a 0, con tantos marcados por Marcos Picabea, Tomas Iturrioz, Brian Maturano, Marcelo Martin, Santiago Pane y Esteban Juárez.

En suelo pampeano Caza y Pesca superó sin problemas 4 a 0 a La Adela. Nicolás Fernández (2), Ramiro Dilje y Juan Ihitz, los goles.

Así quedaron las posiciones: Buena Parada 36, Atlético 27, Juventud Agraria 25, Defensores 23, Caza y Pesca 21, Independiente 19, Barrio Unión 14, La Adela 6, Villa Mitre 2.

La 16ª fecha jugaran: Atlético vs La Adela, Defensores vs. Independiente, Barrio Unión vs. Villa Mitre y el clásico bonaerense, Caza y Pesca vs Juventud Agraria. Libre Buena Parada.