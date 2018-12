River, Boca y otra semana de previa para la final

En un contexto totalmente desnaturalizado, la final de la Copa Libertadores entre River y Boca recorre otra semana más de previa. Tras la clasificación de ambos para la definición y luego de la suspensión por los hechos de violencia en la antesala del segundo encuentro, los planteles y cuerpos técnicos encaran los últimos días antes de viajar a Madrid, donde se llevará adelante el encuentro decisivo.

Además, en la capital española se arma el operativo de seguridad para el partido, cuya organización en Argentina fue pésima (intencionalmente o no) y derivó en la agresión al micro visitante.

En otro capítulo de esta insólita final, integrantes del Ministerio de Seguridad de la Nación viajarán a España para controlar a los barras y capacitar sobre el programa ‘‘Tribuna Segura’’ a la policía local.

Según trascendió en el oficio que llegó desde el país europeo, el Ministerio del Interior de España solicitó la colaboración para evitar que los 500 hinchas de Boca y River que figuran en la lista no puedan ingresar.

Entre ellos están Rafael Di Zeo y Mauro Martín, quienes concurrieron al partido contra Barcelona en la pretemporada, ya que sus nombres no figuraban en ninguna lista prohibitiva de aquel país. Es por ello que ahora cruzarían datos.

Luego de ganarle a Independiente 1 a 0, el plantel de Boca volverá hoy a los entrenamientos. El equipo ‘‘suplente’’ jugó muy mal contra el Rojo por Superliga pero tuvo una efectividad asombrosa.

Mostró características similares a la formación que habitualmente es titular: no necesita volumen de juego para anotar. En el caso del domingo, la individualidad responsable del triunfo fue Edwin Cardona, quien podría pelear un lugar en el banco para el cotejo en el Bernabeu.

Guillermo Barros Schelotto deberá definir si regresa o no Cristian Pavón luego de la lesión muscular que lo marginó durante un par de semanas o si continúa como titular Sebastián Villa.

Parece un hecho que el Mellizo tiene un puesto para dos jugadores: Carlos Tevez o Agustín Almendra. El joven de la sub 20 no tuvo buen nivel como todo el equipo el último partido, aunque en la planilla del frustrado encuentro figuraba como titular.

Hoy por la noche, pasadas las 12, la delegación partirá rumbo a Madrid y viajará en horas de la madrugada.

Del otro lado, Marcelo Gallardo no ocultó su indignación con la pérdida de la localía y cargó contra la institución rival sin mencionarla: ‘‘Que los demás hayan accionado como lo hicieron para sacar ventaja no es problema nuestro, eso no es lo que representa el hincha de River’’.

Desde lo futbolístico, el DT deberá definir nuevamente quien va con el Oso Pratto, o al menos quien es el quinto volante.

Las opciones son Ignacio Scocco, Rodrigo Mora y Juan Fernando Quintero. El delantero ex Newell’s se recupera de una fuerte contractura que lo había marginado en el frustrado encuentro del 24 en el Monumental.