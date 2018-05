Roca RC está listo para el duelo del año

El fin de semana Roca RC se juega buena parte de todo lo que luchó en el último año. A principio de temporada y antes de que comenzará el Torneo del Interior B, el objetivo era mantener la plaza. La hora ha llegado: este sábado desde las 15:30 en el predio de Stefenelli, el Rojo estará recibiendo a los entrerrianos de Tilcara. Si gana, asegurará la permanencia.

“La idea es bancar la plaza. Todos los cañones están apuntados al partido con Tilcara, para el cual estamos trabajando con más tiempo que cuando fuimos a jugar al Chaco”, afirmó Gabriel Villalba, el entrenador del Roca RC, quien hizo referencia a la caída ante Sixty, del pasado 5 de mayo, donde el Rojo dejó pasar la primera chance de salvación.

Esta vez, el Rojo jugó amistosos, hizo un partido por el Oficial ante Patagonia y contó con la colaboración en la semana del ex Puma Rolando Martin. “Los pibes están muy bien físicamente y los que jugaron el partido con Patagonia serán la base del equipo ante Tilcara”, aseveró el entrenador. El equipo de Paraná viene de perder ante Comercial y por la zona campeonato ganaron dos juegos y cayeron en tres.

“Después de 15 años de no jugar nada importante, lo principal para el club es este momento es salvar la plaza. La falta de experiencia en algunos partidos nos pasó factura, pero por ser el primer año no nos podemos quejar”, agregó Villalba a modo de balance. Y dejó una sentencia: “Debemos ganar el sábado, no quiero una final por la permanencia”.

En la otra semifinal para ver quién se queda en la categoría, jugarán Universitario (Bahía Blanca) y San Martín (Villa María).