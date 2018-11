Rugby: Tres jugadores zonales fueron convocados por la selección

Mediante un comunicado emitido ayer, la UAR (Unión Argentina de Rugby) hizo oficial el llamado a participar de un entrenamiento a cargo del ex Puma Ignacio Fernández Lobbe , actualmente entrenador de Argentina XV. El mismo se llevará a cabo el 13 de noviembre en las instalaciones del Cedar de la URC (Unión de Rugby de Cuyo) en Mendoza.

Federico Gauna

“La verdad es que estoy muy felíz. El viernes me habían comunicado que estaba la posibilidad de hacer un entrenamiento con la selección, así que estoy muy contento por la convocatoria. Es algo muy lindo”, expresó el wing del Azul.

Ceferino Isolabella

“Es algo lindo. Si soy sincero no lo esperaba, me tomó de sorpresa. Me agarra bien, entrenado fuerte y es algo muy lindo”, indicó el centro de Marabunta.

“La verdad que desde la convocatoria de Facundo Nogueira (fue parte de Argentina XV en este año) sabíamos que por ahí nos estaban mirando y que estaba la posibilidad, así que ahora se me dio la chance y nos dimos cuenta que estas cosas pueden pasar”, enfatizó el jugador de 21 años.

“Creo que ese entrenamiento va a ser una buena ventana para mostrarse, es lo que uno siempre soñó. Tengo que agradecerle a todo el club, a los entrenadores y a los compañeros. El esfuerzo lo hacen todos y eso se nota”, explicó Isolabella.