San Antonio encara los últimos tres partidos de la fase regular

A San Antonio le quedan tres partidos en la fase regular de la NBA y depende de sí mismo para ir a playoffs. Se ubica quinto, pero con chances de quedar eliminado de la postemporada.

Luego de la derrota con los Lakers en el Staples Center, el equipo texano está obligado a ganar alguno de los partidos que le quedan para asegurarse la clasificación. El 122-112 sufrido en suplementario contra Los Ángeles fue una muestra más de las limitaciones que ha mostrado San Antonio este año.

Sin Kawhi Leonard lesionado desde hace largo tiempo, con Manu Ginóbili sin minutos por una molestia y otros rendimientos individuales bajos, la responsabilidad cayó en Lamarcus Aldridge. En cuanto el equipo local dobló y hasta triplicó las marcas sobre el interno, los Spurs quedaron sin argumentos ofensivos. El 14-4 del tiempo extra así lo evidencia.

Los 28 puntos del ex Portland no alcanzaron y entonces el equipo de Popovich (45-34) tiene cinco rivales con los que pelea su lugar en los playoffs. Utah Jazz (45-33), sexto Oklahoma (45-34), séptimo Minnesota (44-34), octavo New Orleans (44-34)y en el noveno lugar está Denver (43-35).

Cabe recordar que pasan los primeros ocho equipos. Si bien San Antonio está quinto, lo separa apenas un partido y medio del noveno, por lo que su situación es delicada. El sábado que viene el rival será Portland Trail Blazers, el lunes irá contra Sacramento Kings y cerrará el miércoles próximo contra un rival directo: New Orleans Pelicans y de visitante. Pop espera contar con Manu para la recta final.