Sasia lidera con dos records

Luego de romper dos veces su propio record sudamericano juvenil, el lanzador de bala Nazareno Sasia se ubicó como líder en la primera etapa de su discplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires.

Con una marca final de 21,94 metros, el argentino le sacó una ventaja 72 centímetros a su escolta y batió dos veces su propio récord sudamericano juvenil.

“Falta el lunes todavía pero lo que hice fue muy bueno. Me sentí bien y me voy contento. Me mentalicé en hacer mejor las cosas, no alborotarme y priorizar la técnica”, contó.

Más adelante, dejó en claro que no se conforma con lo realizado. Destacó que “mi marca no resultó excelente, pero fue bastante bien”.

El lunes será la instancia decisiva para saber si puede confirmar su gran momento y llevarse una medalla de Buenos Aires 2018.