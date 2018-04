Selección: Armani, Sampaoli y el enojo del Muñeco Gallardo

Franco Armani y Jorge Sampaoli se encontraron ayer en el predio de la AFA, en una charla duró alrededor de una hora y se confirmó lo que todos especulaban luego de la gran actuación del arquero de River en el clásico ante Racing: el ‘1’ formará parte de la lista de los 35 preseleccionados con vistas al Mundial de Rusia que el entrenador de la selección entregará en mayo.

Asi las cosas el arquero, al igual que Enzo Pérez, ingresó en la consideración de Sampaoli y estará en la nómina que entregará el DT el 14 de mayo y luchará por estar entre los 23 que estarán en la Copa del Mundo que arranca el 14 de junio en Moscú.

Horas después de la reunión entre Armani, Pérez y Sampaoli, entró en escena el DT de River Marcelo Gallardo, algo molesto ya que no fue informado de la citación de ambos jugadores al predio de Ezeiza.

“Lo que me sorprende, porque me enteré por los medios, es que iban a charlar con mis jugadores. Ellos deben estar concentrados y pensando en el partido del domingo”, dijo Gallardo. “No fuimos notificados pero no puedo pedir que hagan lo que yo haría, no estoy enojado estoy sorprendido. Solo eso”.

En cuanto a la actualidad de River, el DT avisó que no definió el equipo para mañana frente a Rosario Central en el Monumental, ya Javier Pinola tuvo una carga muscular y fue resguardado para el partido con Emelec, en Ecuador, por la Libertadores

“Hay que tener cuidado con los jugadores que suelen sentir el desgaste. Lo vamos a evaluar como a Maidana o Leo Ponzio. Pinola que tuvo una carga y por eso vamos a concentrar a Lollo. Hay muchos partidos por delante”, agregó.