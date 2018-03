Selección: el imán Messi atrae a propios y extraños

“Es increíble, no lo conocía. Me había tocado ser sparring con la sub-20, pero esa vez no estuvieron ni Javier (Mascherano), ni Leo (Messi). Trato de mirarlos, de disfrutarlos y de aprender de ellos”. Con toda la admiración de pibe que de a poco entreabre las puertas del fútbol de elite, Lautaro Martínez tampoco pudo escapar al hechizo que provoca Lionel Messi

“Todavía no pedí foto. Estoy algo tímido”, agregó el delantero de Racing que ya tiene su destino asegurado: jugará en el Inter de Milán. “Cuando llegó, nosotros lo saludamos. Es un jugador increíble y estoy disfrutando entrenar al lado de él”, agregó Lautaro, cautivado por la presencia del mejor del mundo.

A pesar de haber compartido otras convocatorias, Manuel Lanzini también celebra volver a estar junto al crack rosarino y mucho más si le toca jugar junto a él mañana, cuando el seleccionado que dirige Jorge Sampaoli enfrente a Italia, en Manchester, desde las 16:45.

“Tener a Messi es como contar con el ancho de espadas. Es el mejor jugador del mundo y lo tenemos nosotros”, manifestó Manu, a quien se apunta como el socio de la Pulga para el primer partido del seleccionado argentino en el año como preparación para el Mundial Rusia 2018.

“Yo tengo que entender a Messi y no él a mí”, expresó Lanzini como idea que abarca al resto de sus compañeros para auxiliar al mejor futbolista del equipo. “Leo es un jugador que no tiene palabras para describir. Nosotros tenemos que hacerlo sentir cómodo para que saque la diferencia, para que esté claro y resuelva los partidos”, dijo Lanzini.

“Sampaoli nos pide crearle espacios a Messi y el juego intenso y vertical de la Premier League me ayudó bastante”, manifestó Lanzini. El actual mediocampista de West Ham confirmó que a pesar de una oferta de Liverpool por contratarlo, prefirió quedarse para tener más continuidad con vistas a un posible llamado de Sampaoli.

“El objetivo es hacer las cosas bien en tu club para que te llamen de la selección; quise quedarme en West Ham para tener continuidad”, indicó Lanzini.

La probable formación para enfrentar a Italia sería con: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio o Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Éver Banega o Leandro Paredes; Lanzini, Messi y Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín.

Luego de enfrentar a la azzurra, el martes 27 la selección albiecelstre disputará el segundo amistoso frente a España, en Madrid.