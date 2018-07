Copa Argentina: Habrá actividad en toda la semana

La acción de la Copa Argentina no se detiene. Además del duelo de hoy entre Gimnasia La Plata y Olimpo, en Cutral Co, y Almagro vs. Gimnasia de Jujuy, a partir de mañana y hasta el próximo domingo habrá actividad ininterrumpida.

Mañana a las 21:10 jugarán Lanús ante Douglas Haig por 32avos de final, y el martes por la misma instancia lo harán Talleres de Córdoba ante Ferro de Midland.

El miércoles 1 de agosto desde las 19:10 se presentará Boca que hará su debut en esta edición de la Copa. Jugará ante Aldosivi en la cancha de Lanús, con Darío Herrera como árbitro.

El jueves 2 continuará la actividad con el encuentro de Rosario Central ante Juventud Antoniana, que jugarán desde las 21:10 en la cancha de Unión de Santa Fe, por el último duelo de 32avos.

El viernes 3, ya por los 16avos de final, Huracán se las verá ante Atlético Tucumán quienes jugarán desde las 20:10 en el estadio Pedro Martearena de Salta.

El sábado 4 en el estadio de Unión de Santa Fe y desde las 21:15 Central Córdoba (SdE) intentará seguir trepando en la Copa enfrentando a Tigre.

El domingo 5 habrá doble programa con Newell’s- Defensores Unidos (17:05) y Argentinos - Defensa y Justicia (19:10).