Sin jugar, Buena Parada mantiene el liderazgo en Río Colorado

Defensores, por su parte, sigue con su racha ganadora y le ganó 3 a 1 a Villa Mitre. Lorenzo Soriani, Emiliano Zura y Emiliano Montì, marcaron para los colonos. El descuento para el mítrense fue de Felipe Campo.

Tabla de posiciones: Buena Parada 30 (*), Juventud Agraria 22, Atlético 21, Independiente 19, Defensores 17, Caza y Pesca 15, Barrio Unión 14, La Adela 6 (*), Villa Mitre 2.

Próxima fecha: Buena Parada vs Juventud Agraria, Atlético vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs Villa Mitre, Defensores vs La Adela. Libre: Independiente.