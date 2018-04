Superliga: ¿y éstos por qué juegan?

Arsenal, Olimpo, Temperley y Chacarita jugarán sus últimas fichas en Primera. Ya descendidos, los cuatro equipos deberán cumplir con sus compromisos restantes, aún cuando no les modificará nada en su futuro.

Así como ellos, son varios los equipos que en estas últimas fechas afrontarán encuentros que no moverán demasiado la aguja. Dicho en criollo, partidos que no le importan a nadie más que a los hinchas... y a veces, ni siquiera a ellos. Ya están los candidatos a pelear el título, y también los que tienen chances de ingresar a las Copas; pero después de eso no hay más que partidos para cumplir. Y en una programación de varios cruces, que sean 9 los que no alteran nada es un porcentaje bastante significativo.

A primera instancia podemos rescatar un duelo que se llevará a cabo esta jornada, más precisamente mañana por la noche. Allí, el descendido Olimpo enfrentará a Tigre desde las 21:15. El Matador zafó del descenso por pocos puntos, de modo que tampoco habrá demasiado interés.

La fecha 26 será, quizás, la de menos trascendencia para este tipo de encuentros: habrá 5, repartidos entre viernes, sábado, domingo y lunes.

Todo comenzará a las 19 del viernes, cuando San Martín de San Juan y Vélez peleen únicamente por compromiso, ya que ninguno de los dos ingresará a las Copas directamente.

El sábado a las 13:15 harán lo propio el descendido Arsenal con el irregular Rosario Central, que de yapa quedó sin técnico (Leo Fernández presentó su renuncia) y será dirigido por una dupla interna conformada por el Kily González y José Chamot. Eso si: tampoco pelearán por nada.

Para el domingo habrá dos propuestas sin interés alguno: al mediodía, desde las 11, Temperley y Patronato chocarán en la cancha del Gasolero, mientras que a las 15:30 ocurrirá lo mismo con Tigre y Lanús, de flojísima campaña en la Superliga.

El lunes también habrá actividad, claro. No precisamente la más interesante, pero la habrá. Será con el choque de las 19 entre Banfield y Chacarita, otro que ya se despidió.

Vale la aclaración: Banfield, Vélez y Central tienen aún chances matemáticas de clasificar a la Sudamericana, pero dependen de que Colón no sume en ninguno de los dos partidos pendientes que le quedan, el de hoy a las 15:30 y el suspendido ante Vélez, además de los otros dos duelos por la Superliga. O sea, ínfimas, casi imposibles chances.

La última jornada no será la excepción, porque también tendrá encuentros que no influirán más que en los propios hinchas. Serán tres, y en este caso aún resta definir los horarios en los que se disputarán (dependerán en parte de la lucha por el título).

Allí chocarán Patronato con Banfield, Chacarita con San Martín de San Juan y Gimnasia de La Plata ante Newell’s.

Desde su llegada, la Superliga agrandó la brecha entre los poderosos y los más “chicos”. A punto tal que, a pocas fechas del final, muchos juegan solo para cumplir con el calendario...