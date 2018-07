Tenis: Madrid jugó dos finales en el Nacional de Lanús

Sofía Madrid Roca ratificó su gran momento en el tercer Torneo Nacional, ex G1, que se cumplió en el club Lanús, en Buenos Aires.

La neuquina, quien está tercera en el ranking nacional, llegó a la final en singles y dobles en la categoría Sub 14.

Madrid perdió la final de singles con la porteña María A. Fariña, quien la superó por 6-1, 5-7 y 6-3. Tampoco pudo festejar en dobles, aunque cumplió un gran trabajo.

El certamen reunió a más de 250 tenistas de todo Argentina, en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

El pasado jueves estuvieron en el certamen el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri; el vicepresidente Mariano Zabaleta, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora, Martín Jaite.

Por otra parte, delegaciones del Tenis Club Neuquén y Biguá participaron en Trelew donde participaron del segundo encuentro regional Sub 10, que pertenece al circuito de menores de la AAT.