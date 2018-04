Torneo Federal: hoy a las 21 se definen Independiente-Cipolletti y Pérfora-All Boys

Un quinto juego siempre es especial. Pero los de esta noche tienen condimentos extra. Hoy a las 21, Independiente recibirá a Cipolletti y Pérfora hará lo propio ante All Boys para definir los otros dos clasificados en los playoffs divisionales del Torneo Federal.

La serie entre el Rojo y Cipo quedó 2-2 luego de la victoria del equipo de Dante Centeno el jueves pasado. Los cuatro triunfos de la batalla fueron visitantes.

“Ellos habían hecho una mejor la fase regular, nosotros nos pusimos 2-0 en la serie y ahora estamos iguales. El tercer juego fue parejo pero no lo pudimos cerrar y en el cuarto no hicimos nada de lo que veníamos haciendo. No resolvimos lo que nos plantearon. Después levantamos pero no alcanzó”, dijo a “Río Negro” Lucas Romera.

El base de Cipo insistió en la necesidad de intensificar la marca sobre Matías Stival y bajar el goleo de los principales anotadores rivales. “Lo pudimos hacer en los primeros dos partidos, pero después ellos tuvieron la virtud de mejorar y nos superaron. Va a ser muy parejo, tenemos los mismos nervios”, explicó.

Lucas también habló del apoyo de la gente. “Es muy lindo, nos acompañaron mucho. Nos hicieron sentir locales incluso cuando no lo fuimos. El aliento se siente desde que entramos en calor hasta el final del partido”, concluyó.

En Independiente, Pablo Almendra es una de las armas ofensivas. El tirador dio su punto de vista del flojísimo arranque en la serie y la recuperación posterior.

“Creo que los dos sentimos la presión de los playoffs. A todos los equipos les pesa jugar de local. De visitante no dependes más que de vos mismo y eso genera más unión grupal”, opinó el perimetral.

En cuanto al juego, hubo una levantada notoria del Rojo, sobre todo en el cuarto partido. “Sacamos una diferencia y defendimos bien. Ellos tiraron los tiros que pudieron. Después, en ataque repartimos el goleo. Tenemos que repetir eso para ganar el quinto”, dijo Almendra.

En Plaza Huincul, Pérfora buscará despertar ante All Boys, en una serie donde los pampeanos juegan distendidos porque su objetivo principal era mantener la categoría. “La serie viene durísima. El primero lo supimos cerrar, pero el segundo fue el peor partido en años de Pérfora. En ningún momento entramos en juego. El tercero fue muy bueno, dominamos todo el tiempo, con muchos pases y solidez en defensa. El cuarto estuvimos arriba y no lo pudimos cerrar”, contó Ignacio Claris.

El conductor del Verde destacó que los rivales “juegan sin presion y pasan un gran momento individual. En la fase regular Nosotros estabamos peleando por entrar en los 2 primeros puestos y ellos por salvarse. Pero en el deporte no hay lógica”, sostuvo.

De todas formas, para el cotejo de hoy, Nacho se mostró confiado por la localía: “la gente nos da ese plus de jugar playoffs en casa. Perdimos una sola vez en la fase regular y el del otro díacon All Boys”, comentó.

Sobre lo táctico y estratégico analizó que “en lo personal tengo que leer mejor ciertas ofensivas y darle la pelota a tiempo a los compañeros indicados. En el tercer juego salió pero después no supe encontrar el momento. Además, obviamente, el aspecto defensivo es clave”.