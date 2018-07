Hockey sobre patines: habrá acción en Neuquén

Este fin de semana, en el Gimnasio de Villa Florencia de Neuquén Capital, desarrollará un torneo organizado por la Asociación de Patín Pehuén en el que participará CPC (Concepción Patín Club de San Juan) Huracán de Tres Arroyos y dos equipos de Neuquén ( Pehuén A y Villa Florencia). También se desarrollaran clínicas de Hockey para las escuelitas que están funcionando en el interior provincial como Junín de los Andes, Chos Malal, Caviahue, Plottier y Neuquén Capital. El programa arranca mañana a las 10 con las clínicas para las escuelitas. Luego del almuerzo y la apertura, por la tarde comenzarán los partidos.

A las 18:30 San Juan vs. Pehuén A, y 19:30 Huracan Tres Arroyos vs. Villa Florencia. El domingo desde las 9:30 juegan Villa Florencia vs. CPC San Juan y a las 10:30 Pehuen A vs. Huracán de Tres Arroyos. El cierre irá con la semi a las 19 y desde las 21:30 la definición del certamen. Posteriormente habrá cena de clausura.