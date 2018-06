Los tenistas neuquinos tienen un programa que los potencia

Con mucha

proyección

2

jugadores están en el selecto top 15. Son Andrés Kohon en

el lugar 11 e Ingnacio Piñeiro en el 12, ambos en sub 12.

El tenis en Neuquén disfruta de un momento histórico, con varias de sus jóvenes promesas en los principales lugares del ranking de la Asociación Argentina de Tenis.

Los éxitos conseguidos no fueron de casualidad, sino el resultado de un programa de trabajo que llevó mucho tiempo.

Alcanza con destacar que cada uno de los tenistas menores que están en la elite del tenis en Argentina entrenan tres horas por día de lunes a sábado.

El responsable de las jóvenes promesas del Tenis Club Neuquén es Miguel Atie, profesional 1 AAT y Entrenador ITF Nivel 3.

Carolina Colletti fue número 1 del ranking Sub 16 hasta abril último. Una lesión la marginó de la actividad y bajó al tercer lugar.

Mientras, Florencia Fuentes disfruta del 1 en Sub 19 después de una gran campaña jugando en un nivel superlativo.

Sofía Madrid Rocca está tercera en Sub 14, mientras que por primera vez en muchos años hay dos varones en el Top 15, como son Andrés Kohon, en el lugar 11, e Ignacio Piñeiro, en el 12, en Sub 12.

El Mono Atie destacó que “el crecimiento de los chicos no tiene techo. Hay mucho por mejorar, pero también para seguir avanzando”.

Explicó que “hace años que en Neuquén no tenemos tan buenas ubicaciones en el ranking. A mi no me sorprende porque veo el trabajo diario, aunque no esperaba tanto. Acá hubo dos números uno. El primero fue Sergio Chasvín. Después, hace unos años, Alesia Romero”.

Cuando se lo consulta por Colletti, el entrenador destacó que “lo de Caro es histórico. Llegó a estar 1 en Argentina en Sub 16 con sólo 14 años. Juega con tenistas más grande. Estuvo lesionada, por lo que perdió su lugar. Sus rivales jugaron cinco torneos y ella sólo tres”.

Recordó que “A Caro la entrené seis meses en Cipolletti. Cuando me vine a Neuquén me siguió”.

Acerca de Fuentes, afirmó que “avanzó en el ranking y ahora el desafío será mantener el primer lugar, lo mismo que Madrid Rocca, quien está tercera, pero con muchas posibilidades de seguir avanzando”.

Atie resaltó que “acá nada es mágico. Todos los tenistas que están en alto rendimiento entrenan tres horas por día, de lunes a sábado. Una vez por meses tienen un torneo de Grado 1 o 2, afuera de Neuquén. El resto es tremendo”.