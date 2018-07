Un Súper Boca para encarar la Copa Libertadores

Ya tiene a Mauro Zárate y también al colombiano Sebastián Villa para reforzar la delantera. Ahora espera por Carlos Izquierdoz y Gustavo Gómez para la última línea, y también por Nahuel Guzmán para que se haga cargo del arco.

Boca, actual bicampeón del fútbol argentino, no se contenta con el amplio y jerarquizado plantel que tiene, sino que suma nombres que enriquezcan aún más el equipo y que a la vez achiquen el margen de error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, su gran obsesión.

El Xeneize tiene al menos dos futbolistas de categoría por puesto y en algunos casos hasta tres. A todo ello, al equipo hay que sumarle para este semestre a Darío Benedetto, ya recuperado de la rotura de ligamentos que lo alejó seis meses de las canchas. El goleador es casi un refuerzo más.

El Pipa es número puesto para ser titular, aunque sabe que detrás está Wanchope Ábila, quien tuvo un gran cierre en la última Superliga, y Walter Bou. El puesto de centrodelantero es sólo un ejemplo de todo el potencial que tiene Boca en todos los puestos.

Por caso para un eventual ‘doble 5’, el Xeneize cuenta con cuatro nombres fuertes: Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez y Naithan Nández.

Boca tiene los recursos económicos para ir por Guzmán, Gómez e Izquierdoz y en el rubro ventas, Cristian Pavón es pretendido por el Arsenal inglés quien desembolsaría 30 millones de dólares por su ficha

Por otro lado, la llegada de Zárate a Boca sigue despertando más odios que amores, incluso en la misma familia. Rolando Zárate, ahora ex representante de su hermano, dijo: “Siento que me traiciona mi hermano, no el jugador. Hace más de 10 días que no hablamos. Esto no nos genera ningún beneficio, ni siquiera económico, nosotros estamos al margen de todo esto”. Y ante la consulta sobre si continúa representando a su hermano, disparó: “A mí me clavó un puñal, ¿cómo lo voy a representar?”.