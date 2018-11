Manu Urcera cambia de equipo en el Super TC 2000

José M. Urcera no anduvo con vueltas y fue preciso al momento que confirmar que no seguirá en Citroën porque no se siente cómodo y agregó que su objetivo es seguir en la categoría donde debutó en 2015.

No sorprendió la confirmación de Manu, porque en el certamen que está terminando casi no tuvo resultados y su auto sufrió toda clase de problemas.

Si bien a fines del pasado certamen Urcera tuvo varios ofrecimientos, prefirió darle continuidad a su relación con el equipo Citroën, que lidera Javier Ciabatari.

“Mi objetivo es seguir en la categoría, pero tomé la decisión de alejarme de Citroën sin tener una butaca asegurada para el próximo certamen. Quiero estar con un auto y un equipo en el que pueda ser protagonista. Hace varios años que estamos juntos y la relación se va desgastando”, fueron los argumentos del piloto de Cipolletti.

Manu no anduvo con vueltas al momento de confirmar su decisión y afirmó: “no me siento cómodo y conforme con el equipo, no me da lo mejor que pueden”.

Aseguró que “no tuve en todo el certamen un auto competitivo. Quiero ganar títulos y acá no lo puedo hacer. No quiero ir a las pruebas a pasar desapercibido, que es lo que está pasando “.

Manu, primero con los Fiat y después con Citroën, ganó pruebas, fue el más rápidos en algunas clasificaciones y hasta peleó el título, algo que no sucedió en el certamen que terminará el 18 de noviembre en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, donde Facundo Ardusso y Agustín Canapino definirán al nuevo campeón.