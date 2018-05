Urcera se ilusiona con ganar en Centenario

José M. Urcera no anda con vueltas a la hora de hablar. Cuando se lo consulta acerca de su presenta, no duda en afirmar que “esperaba estar mucho mejor”. Tampoco duda en asegurar que el domingo será uno de los candidatos a la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional, que cumplirá su cuarta fecha en el autódromo de Centenario.

Manu es uno de los pocos pilotos que está en las tres categorías más importantes que tiene el automovilismo argentino, como son el TC, el Super TC 2000 y el Turismo Nacional, en todas con destacados equipos.

Hasta ahora, lo mejor fue su triunfo en una serie y el tercer lugar, después de estar como líder varias vueltas, en la última presentación del TN.

Demasiado poco para un piloto súper competitivo, que no esquiva al trabajo para superarse y seguir avanzando en su campaña deportiva.

El piloto de Cipolletti habló de todo en la previa a su regreso con el TN al circuito de Centenario, donde logró sus primeros triunfos en categorías regionales.

P- ¿Te sorprendió el comienzo que tuviste en el TC?

R- Si, sin dudas. Después de terminar séptimo en el pasado certamen, redoblamos el desafío y me imaginé un año mejor. Auto nuevo, el mismo equipo. Pero no se dieron los resultados.

P- ¿Por eso, el cambio de equipo después de la segunda fecha?

R- Cambiamos de equipo para buscar enderezar el rumbo, pero no mejoramos. Vamos a seguir trabajando, creo que las próximas pruebas son decisivas para poder estar en los playoffs.

P- ¿Tu objetivo prioritario es la Copa de Oro?

R- Tal cual. Sabemos que entre Concordia, Termas y Rafaela nos jugamos el futuro. Si no nos acercamos a los 12 mejores del certamen, después será complicado ingresar a los playoffs.

P- ¿En el Super TC 2000 también se complicó?

R- No empezamos como esperamos. Es más, el año anterior ganamos la primera. Pero, creo que tuvo que ver la mala suerte. En la primera, venía para estar entre los seis mejores y me chocaron, nada de culpa. En la segunda, el equipo apostó a varias modificaciones importantes, apuntando a ser más competitivos, y no salió como esperaban. Fueron dos finales muy malas. En la última fecha, clasifiqué bien y en la vuelta previa de la final se pinchó una goma. Entre a boxes. Me acomodé en las Vueltas Joker y terminé en el Top 10. Estamos bien. Nos falta mejorar para estar al nivel de Chevrolet o Renault. Un poco más atrás están Toyota y Peugeot.

P- ¿Qué opinás de tu regreso a la Clase 3 del TN?

R- Es un desafío. Tengo un auto con un gran potencial. Empezamos de cero, porque lo estrené en Potrero. Fuimos de menos a más, el chasis funciona bárbaro, en la última faltó un poco de motor. Tenemos un presupuesto exiguo, lo que condiciona. Estamos a tiempo de prendernos en la pelea por el título.

P- ¿Qué puede pasar en la prueba de Centenario?

R- Vamos a andar muy bien. Estrenamos motor, por lo que seremos más competitivos. Conocer la pista ayuda, por lo que tengo expectativas de ser protagonista.

P- ¿Cómo se maneja la falta de resultados?

R- A veces cuesta motivarse. Soy muy competitivo, me pone bien andar rápido y estar adelante. Cuando pasa mucho tiempo y no lográs los resultados, hasta cuesta entrenar. Pongo lo mejor de mi para tratar de estar en el mejor nivel.

Manu Urcera está tan metido en ser protagonistas en las tres categorías que hasta archivo por un tiempo su regreso a Europa, para probar otra vez un GP2 y autos de Turismo. Su objetivo es ganar lo antes posible. En Centenario tendrá una gran oportunidad.