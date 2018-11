Vuelve el boxeo a la región: mañana habrá festival amateur en Centenario

El boxeo vuelve a copar la región con un festival que promete buenas peleas y un espectáculo más que interesante. Mañana viernes, a partir de las 21, el Polideportivo Municipal de Centenario será epicentro de un Festival Amateur organizado por el ex boxeador, hoy promotor, Gino Godoy.

“Hace dos años hice mi última pelea, me retiré definitivamente hace un año y ahí me volqué a lo de la promoción. Siempre soñé con ser promotor, quizás por cuestiones familiares... Un día me junté con unos amigos (“Coco” Landeiro, Mauricio Serenelli y Luis Sánchez) y ellos me dieron el puntapié. Empecé a tramitar mi licencia, que el mes que viene si Dios quiere ya la vamos a buscar a Buenos Aires; y como de este año no podía pasar, dije ‘voy a armar un evento en Centenario’ con mi gimnasio (Tiempo)”, deslizó el hijo de “La Bestia”, Bruno Godoy.

El festival tendrá un cronograma de 12 peleas, y el combate de fondo estará protagonizado por Federico Gayoso y Simón Amaya. “El Intocable” y el “Látigo”, como se los conoce respectivamente, cuentan con una experiencia más que interesante para ser la velada estelar. “Surgió la idea de hacer 12 combates para meter muchos chicos de las escuelitas, de los municipales, de otras ciudades cercanas como El Chañar, Añelo, Zapala, Cinco Saltos, Neuquén Capital... va a estar lindo”, suma Gino.

Sobre el evento, Godoy afirmó también que “la entrada es súper accesible, $100 para todo el público. Ya se vendieron más de 300 anticipadas, venimos trabajando hace más de un mes y creemos que va a ser un éxito porque trabajamos con muchas ganas y pasión. La gente que se sumó, que me acompañó y que creyó en mí es gente que quiere esto, quiere ver crecer el boxeo y el deporte”.

“Me junté con gente de la Municipalidad de Centenario, con el apoyo de Deportes de Neuquén y un montón de gente que se empezó a sumar y nos empezaron a dar todo el apoyo... estoy feliz porque mañana empiezo un nuevo camino en esto, en la promoción. Sueño con algún día organizar una pelea por el título del mundo. No creo que esté tan lejos de mi sueño, voy por buen camino y rodeado de buena gente”, cierra Gino, que se anima a soñar en grande.