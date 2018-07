Zárate: “Nunca hablé con Angelici por la selección”

En la búsqueda de la explicación de por qué Mauro Zárate dejó Vélez para pasar a Boca, se habló de que Daniel Angelici le había prometido al delantero formar parte de la selección.

Ayer, el jugador desmintió rotundamente esa versión que incluso había sido formulada por el titular de Vélez, Sergio Rapisarda, y agregó que aún no ha hablado con el presidente de Boca. “Todas esas cosas que se dijeron son mentiras...”, declaró Zárate.

“Obviamente el sueño de cada jugador es llegar a Primera y estar en la Selección. Ojalá le vaya bien al grupo, que tengamos la posibilidad de ganar todo y, el que esté andando bien, va a tener la posibilidad de llegar”, manifestó el atacante, quien habló de su pasado por el fútbol asiático.

“Mi pase al fútbol de Qatar fue un golpe duro en mi carrera que no me dejó seguir progresando en ese momento para poder continuar en la Mayor. Después, obviamente, me tocó tener grandes años en Lazio y no se pudo dar. Pero queda siempre ese sueño de vestir la camiseta”, agregó Zárate.

“Llego a Boca por lo deportivo, es un lindo desafío. La decisión la tomé yo solo, a mis hermanos los corrí de lado. Decidí ir por este camino a pesar de tener que defraudar a la gente de Vélez”, cerró Mauro, quien es uno de los cuatro refuerzos que ya sumó Boca para este semestre.

Ayer se confirmó la llegada del marcado central paraguayo Gustavo Gómez, una de las debilidades de Guillermo Barros Schelotto. El defensor de 25 años, que venía con pocos minutos en el Milan, ayer se hizo la revisión médica y en las próximas horas firmará el contrato con el club.

El defensor llega a cambio de 6,5 millones de dólares y el Milan se quedará con el 20% de una futura venta.

En cuanto al barilochense Carlos Izquierdoz, ya se despidió del Santos Laguna y entre hoy o mañana formalizará su llegada al Xeneize.

Boca adquirirá el 100% de su ficha a cambio de 7,5 millones de dólares. Volverá a hacer dupla con Paolo Goltz, quien fue su compañero de zaga en Lanús con el Mellizo de técnico.