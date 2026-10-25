A un paso de la gloria: qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en el GP de México

El italiano Kimi Antonelli hizo todo bien esta tarde en el Circuito de Las Américas, ganando de punta a punta el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 y consiguiendo su noveno éxito del año.

Una sola cosa le faltó al joven italiano, la combinación de resultados. Pero su consagración mundial en la máxima categoría es cosa juzgada. Solo un milagro podría aumentar las chances de George Russell y Lewis Hamilton post Gran Premio de México, a celebrarse el próximo fin de semana.

El paso por Austin dejó a Antonelli dependiendo de sí mismo para alzarse la corona y anotarse como el campeón más joven de la historia, devolviéndole además a Italia un halago que no conoce desde 1953 con Alberto Ascari.

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El piloto de Mercedes suma 365 puntos y aventaja por 123 a su compañero de equipo, quien finalizó 8° en Austin y ocupa el 2° lugar del certamen con 242. Con 125 unidades aún en juego, a falta de cinco fechas para que concluya el mundial 2026, Antonelli tendrá la oportunidad de cerrar la pelea en la próxima fecha.

Para levantar el título el próximo domingo en México, al italiano le alcanzará con sumar apenas dos puntos: es decir, cruzar la meta en el noveno lugar, sin importar cómo terminen sus rivales. De esa manera, alcanzaría los 367 puntos y dejaría sin chances tanto a Russell como a Hamilton (241).

El único escenario en el que la definición se estiraría una jornada más sería que Antonelli concluya 10° y Russell se quede con el triunfo; o que el italiano arribe 11° o peor y Hamilton gane la carrera. Aunque si Russell o Hamilton no ganan, Kimi será campeón sin importar sin posición.

¿Cuál sería el milagro? Para Russell, ganar todas las competencias que quedan y que Antonelli sume un solo punto. Para Hamilton, escenario similar, aunque el británico, además de tener que ganar las cinco restantes, tiene que rezar que Kimi no sume siquiera un punto.

En cualquier escenario de igualdad de puntos, Antonelli será campeón por ser el piloto con mayor cantidad de carreras ganadas en la temporada (9).