Abrazo y pedido de disculpas de Otamendi a Beltrán: «A veces se me sale la chaveta»

Ambos se fundieron en un abrazo anoche en el Mario Alberto Kempes y dejaron atrás el episodio del miércoles pasado.

¡Aquí no ha pasado nada! Luego de la goleada de River Plate ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, el defensor Nicolás Otamendi se encargó de poner paños fríos tras el episodio protagonizado días atrás en Junín ante Sarmiento.

Aquella noche se pudo apreciar al capitán Millonario reclamándole con fervor al arquero Santiago Beltrán tras una jugada de ataque de Sarmiento, con una reacción elocuente que poco tardó en dar vueltas por las redes sociales y generar polémica.

Por eso, tras el holgado triunfo de anoche en el Kempes por 3 a 0 ante el Pirata, el zaguero central pidió disculpas públicas y manifestó que: «a veces se me sale la chaveta».

“SALÍ UNA” El enojo de Otamendi, capitán de River, con Beltrán en Junín. https://t.co/Aw8kIfJH0a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

En Junín, la tensión llegó por el contexto del partido. Los dirigidos por Leonardo Ponzio no le encontraron la vuelta al juego y eso se vio reflejado en el marcador, pero también en episodios como el citado.

«Salí una vez», se le escuchó decir con vehemencia a Ota luego de que el arquero se quedara bajo los tres palos en una jugada en la que él tuvo que cortar y sacarla derecho al lateral. Consciente de la exposición y de las repercusiones de sus palabras, el campeón del mundo le pidió perdón en la intimidad y anoche lo hizo público tras el partido.

¡¡ACÁ NO PASO NADA!! Luego del reproche del General en el partido ante Sarmiento, Otamendi felicitó a Beltrán ante Belgrano y se dieron un gran abrazo en pleno campo de juego. 📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qRbNCHugy3 October 19, 2026

«Ya le pedí disculpas a él personalmente, lo hago público también, porque a veces se me sale la chaveta. Vivo el fútbol de una manera, soy competitivo, y a veces por el nivel del partido o lo que sea… lo hice», expresó ante los micrófonos.

Un contraste absoluto fue lo ocurrido anoche. Durante el partido se pudo apreciar, en más de una oportunidad, a Otamendi celebrando cada buena intervención de Beltrán y arengando al golero ante cada aproximación del rival. En definitiva, el joven de 22 años fue una de las figuras del Millonario.

Para finalizar, Ota agregó: «Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días. Es el primero en llegar, el último en irse. Yo cuando lo conocí en la Selección dije que River tenía un arquero para muchos años y la verdad que es eso. Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él».