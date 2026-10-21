¡Ahora sí! El TAS falló en favor de Estudiantes y Marcos Rojo podrá jugar la Copa Libertadores

Llegó la noticia que tanto esperaban en Estudiantes. A poco más de 24 horas del duelo ante Flamengo en el Estadio Maracaná por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, el TAS falló a favor del Pincha y Marcos Rojo quedó habilitado para disputar el certamen continental.

Tras el revés de la semana pasada, el conjunto platense apeló y, de acuerdo con la decisión comunicada hoy, la novela tuvo un final feliz: Estudiantes podrá contar con el zaguero de 36 años, al que fue a buscar de Racing para reforzar la línea defensiva.

La llegada de Rojo al Pincha tuvo todo tipo de matices, empezando por las complicaciones para convencer a la dirigencia de Racing de negociar su salida. Luego de varios tires y aflojes, el defensor finalmente pudo rescindir con La Academia y firmar con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

En ese momento, inició otra complicación: la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino. Con el mercado de pases cerrado, Estudiantes recurrió a la lesión de Gabriel Neves para poder inscribir al exfutbolista de Boca y la Selección Argentina, que se reunió personalmente con Claudio Tapia para intentar destrabar su situación.

Con el visto bueno de la AFA, ahora llegó el turno de incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Sin embargo, cuando parecía estar todo en condiciones, Conmebol le bajó el pulgar y Rojo quedó afuera de los convocados para el compromiso en UNO, por lo que Ramiro Funes Mori terminó siendo titular.

Ante esta situación, la directiva platense, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), esperando una resolución favorable, que llegó en el momento justo y Marcos Rojo quedó a disposición de Alexander Medina para afrontar el duelo en el Maracaná. Ahora resta saber si será titular o irá al banco de suplentes.