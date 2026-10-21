Alan Franco fue expulsado en Atlético Mineiro y se perderá la final de la Copa Sudamericana ante Boca

El ecuatoriano Alan Franco será baja para Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana ante Boca. (Foto: AFP)

Atlético Mineiro sufrió una baja de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Boca. Alan Franco fue expulsado en la revancha frente a Montevideo City Torque y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para Eduardo Domínguez en la definición del próximo 21 de noviembre, en Barranquilla.

La primera tarjeta amarilla llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el ecuatoriano fue a barrer a destiempo y se llevó puesto a Pablo Siles. La segunda amonestación fue a los 30 minutos, en una disputa aérea en la que le pegó un codazo a Diogo Guzmán. El árbitro chileno Cristián Reyes volvió a mostrarle la amarilla y luego la roja.

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Aunque su posición natural es la de volante central, Franco venía desempeñándose como lateral derecho en el equipo brasileño. Su ausencia obligará a Eduardo Domínguez a buscar una alternativa para cubrir ese sector en la definición del certamen continental.

La expulsión dejó al Galo con diez jugadores durante el tramo final del encuentro, en el que Montevideo City Torque estuvo cerca de remontar la serie. El equipo uruguayo ganó 2-0 con dos goles sobre el cierre, pero no le alcanzó para revertir la derrota por 3-0 sufrida en la ida, en Belo Horizonte.

De esta manera, Atlético Mineiro se clasificó a la final con un global de 3-2 y se enfrentará con Boca por el título continental. El ecuatoriano Alan Franco no podrá estar en la definición en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.