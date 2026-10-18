Alerta en la Selección Argentina: el Cuti Romero se lesionó en Atlético de Madrid

Cuti Romero se retiró con una molestia en el complemento ante Espanyol y este domingo se confirmó su lesión. (Foto: @cutiromero2)

Cristian «Cuti» Romero encendió las alarmas en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina. El sábado, el defensor tuvo que salir antes del final en el triunfo frente a Espanyol y este domingo no participó del entrenamiento con el resto del plantel. Tras someterse a estudios médicos, se confirmó que padece una lesión de bajo grado en el aductor.

Según informó la prensa española, el zaguero necesitaría entre 10 y 12 días de recuperación, por lo que se perdería los próximos compromisos del equipo dirigido por Diego Simeone: la visita al Stuttgart por la Champions League y el duelo ante Deportivo La Coruña por La Liga. Su evolución marcará los tiempos para el regreso a la actividad.

La situación también es seguida de cerca por Lionel Scaloni, ya que la Selección Argentina tiene previsto disputar dos amistosos en noviembre, ante Uruguay y Costa Rica, en la última fecha FIFA del año.

El primer encuentro será frente a Uruguay, el 13 de noviembre en Buenos Aires, mientras que el segundo se jugará el 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aunque el tiempo estimado de recuperación permite mantener el optimismo, el cuerpo técnico argentino estará atento a cómo responde el cordobés durante las próximas semanas.

Por ahora, el objetivo del Cuti será recuperarse sin apurar los plazos y volver a estar disponible para Atlético de Madrid. En paralelo, la Selección esperará su evolución para saber si podrá contar con el nuevo capitán en la próxima fecha FIFA.