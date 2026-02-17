Alexis Mac Allister podría protagonizar uno de los pases más polémicos en la historia de la Premier League

Mac Allister, protagonista de uno de los pases más polémicos en la historia de la Premier League.

El mercado de pases de la Premier League se sacudió en las últimas horas con la información de que el mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, es pretendido por el Manchester United, su principal rival en el fútbol inglés.

Según informó el Daily Mirror de Inglaterra, los Diablos Rojos tienen el objetivo de reforzar su mediocampo con el futbolista argentino por el que realizarán “una sorprendente oferta”, que llegará después de la Copa del Mundo.

La polémica se enmarca en que no existe un traspaso entre estos dos equipos, considerados los más grandes de Inglaterra, desde 1964.

En ese entonces, Phil Chisnall pasó del United al Liverpool, por una suma cercana a las 25 mil libras esterlinas.

Más allá del interés del United, la operación aparece compleja. El contrato del ex Boca contempla una cláusula de rescisión fijada en 85 millones de euros, una cifra sustancial para una institución que gastó mucho en los últimos años.

La otra opción sería desembolsar una suma importante o, en su defecto, evaluar la inclusión de algún futbolista propio como parte de la propuesta para intentar destrabar la negociación.

Mac Allister llegó al Liverpool a mediados del 2023, proveniente del Brighton, y desde su arribo fue clave para que el equipo ganara la Carabao Cup 2024 y la Premier League 2025.

Esta temporada, el conjunto dirigido por Arne Slot atraviesa una muy floja temporada, donde marcha sexto en la Premier League con solo 42 puntos y peligra seriamente su clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, Manchester United se encuentra una crisis deportiva hace más de una década y arrastra una sequía de casi 13 años sin ganar la liga de su país.