Argentina se enfrenta con Nigeria en octavos de final del Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

Argentina viene de vencer a Itgalia en el cierre de la fase de grupos y ahora va contra Nigeria en octavos. Football, Argentina vs Italia. U-20 World Cup Championship. Italy’s player Christian Corradi, right, vies for the ball against Maher CarrizoArgentina during a Group D match of the U-20 World Cup at the Elias Figueroa stadium in Valparaiso, Chile. 04/10/2025 Martin Thomas/Photosport

Luego de superar la fase de grupos con puntaje ideal, la Selección Argentina Sub 20 enfrentará este miércoles, desde las 16:30 en el Estadio Nacional, a Nigeria por los octavos de final del Mundial 2025 de Chile.

Tras vencer a Italia con un golazo de Dylan Gorosito, la Albiceleste inició la semana en la capital chilena donde se quedará hasta que finalice su participación en el certamen, ya que de avanzar de fase, siempre jugaría en el estadio Nacional.

El técnico Diego Placente no planea grandes cambios para el duelo contra las Súper Águilas. Tiene alguna duda en la delantera y en la defensa, pero la base del equipo se mantiene.

Los buenos rendimientos en la primera fase invitan al optimismo, aunque el propio entrenador advirtió que “ante Nigeria no se pueden cometer errores”.

El último antecedente entre ambos fue en la Copa del Mundo 2023, en la que el conjunto africano eliminó al argentino -dirigido por Javier Mascherano- en la misma instancia por 2-0.

En el primer cruce de octavos, España venció a Ucrania por 1-0 y se medirá en cuartos contra el vencedor de Colombia y Sudáfrica.

Entre las figuras del campeonato, están en delantero del Tricolor, el joven de 16 años Gilberto Mora, quien junto a Alejo Sarco (Argentina), Benjamín Cremaschi (Estados Unidos) y Lucas Michel (Francia) son los máximos goleadores del certamen.

Las probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 16:30

TV: DSports y Telefe