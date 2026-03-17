Arranca el Miami Open: cuándo debutan los argentinos en el cuadro principal

El Miami Open ya está en marcha con fuerte presencia argentina. En el cuadro principal hay siete tenistas confirmados en el cuadro principal, mientras que Thiago Tirante intentará meterse en la clasificación en el segundo Masters 1000 de la temporada.

El cuadro principal comenzará este miércoles con varios debuts nacionales. Desde las 12, Camilo Ugo Carabelli enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard, mientras que Francisco Comesaña se medirá con el chileno Alejandro Tabilo en el mismo horario. Por su parte, Mariano Navone y Sebastián Báez debutarán ante rivales provenientes de la qualy.

Entre los preclasificados, Tomás Etcheverry (29°) avanzará directamente a la segunda ronda, donde aguardará por el ganador del duelo entre el belga Zizou Bergs y el estadounidense Jenson Brooksby.

En la misma instancia debutará Francisco Cerúndolo (18°), que espera por el vencedor entre el francés Valentin Royer y un jugador surgido de la clasificación. Juan Manuel Cerúndolo no se recuperó de la lesión que lo sacó de Indian Wells y fue baja antes del sorteo.

En el cuadro femenino, la única representante nacional será Solana Sierra, quien aguarda por una rival proveniente de la qualy.

Thiago Tirante avanzó en la qualy

En la fase clasificatoria, Thiago Tirante, tercer preclasificado, superó al alemán Diego Dedura por 6-2 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al español Martín Landaluce. La nota negativa fue la eliminación de Román Burruchaga, quien cayó ante el británico Arthur Fery por 2-6, 6-4 y 6-4.