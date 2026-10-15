Boca recibe a Talleres por el Clausura con mayoría de titulares: formaciones, hora y TV

Nicolás Figal podría reaparecer en el once de Boca, mientras que Matías Galarza es una fija en Talleres. (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Boca recibirá a Talleres este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, por la fecha 13 del torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será transmitido por TNT Sports Premium.

Para el Xeneize, será un duelo fundamental. Una victoria lo dejaría, al menos momentáneamente, como líder de la tabla anual, en la que marcha segundo con 51 puntos, a una unidad de Independiente Rivadavia, que este sábado recibirá a Tigre. Además, en la zona B, Boca está tercero con 21 unidades, por detrás de Defensa y Justicia (24) e Instituto (26), que se enfrentarán entre sí.

El once que planifica Arruabarrena para recibir a Talleres

Por esa razón, Rodolfo Arruabarrena decidió que no hará una rotación masiva, como sí ocurrió en otros partidos, y apostará por una formación con mayoría de titulares, pese a que el próximo martes Boca visitará a Vasco da Gama en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, tras la derrota por 1-0 en La Bombonera.

El arquero será Álvaro Montero y el equipo podría presentar, al menos, un cambio por línea. En defensa, Dylan Gorosito tiene chances de reemplazar a Leandro Lozano en el lateral derecho, mientras que Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Ayrton Costa pelean por un lugar en la zaga central. Facundo «Jagger» Herrera y Lautaro Blanco, en tanto, se mantendrían en el equipo.

En la mitad de la cancha, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado aparecen como fijas para el Vasco. El cuerpo técnico también analiza la inclusión de Rodrigo Battaglia, quien no sumó minutos en lo que va de 2026 debido a una lesión en el tendón de Aquiles. El mediocampista podría volver a tener actividad este viernes, ya sea desde el arranque o ingresando desde el banco. Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón también tienen posibilidades de ser titulares.

La única baja respecto del último partido es Sebastián Villa, quien volvió a resentirse de un esguince de tobillo y apunta a estar disponible para la revancha ante Vasco da Gama. El juvenil Rodrigo Bacidalupe ocupará su lugar en la nómina de convocados.

En ataque, Leonel Flores y Carlos Palacios estarían nuevamente desde el arranque, aunque Ángel Romero también pelea por un lugar y podría reemplazar al chileno. En tanto, Miguel Merentiel volvería a ser el centrodelantero titular, en lugar de Enner Valencia.

Talleres llega obligado a sumar

Talleres, por su parte, ocupa el último puesto de la zona B, el 15°, con apenas nueve puntos. El equipo de Omar De Felippe viene de dos partidos como local sin victorias: perdió el clásico ante Belgrano sobre el final y empató frente a Independiente el último domingo.

Por eso, el duelo también será trascendental para la T. Con cuatro fechas por delante, el conjunto cordobés necesita ganar para conservar, al menos, posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs del Clausura.

La buena noticia para De Felippe es que recupera a Agustín «Canario» Álvarez, el centrodelantero uruguayo que se perdió los últimos dos encuentros por sanción.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios o Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera.