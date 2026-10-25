Boca visita a Independiente por la fecha 14 del Clausura: formaciones y TV

Boca visita a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del torneo Clausura. El árbitro es Nazareno Arasa y la transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium.

La primera ocasión clara fue para el Xeneize. A los 6 minutos, Leandro Lozano llegó al fondo por la derecha y envió un gran centro al segundo palo para Leonel Flores. El juvenil aprovechó una desatención de Santiago Arias, llegó en soledad, pero no pudo darle precisión a su remate y el Rojo se salvó.

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A los 14 minutos, la visita volvió a avisar. Tras una pérdida de Santiago Montiel, Alan Velasco tocó para Miguel Merentiel, que ingresó al área con la pelota dominada por el sector izquierdo. El uruguayo remató de zurda al primer palo, pero Santiago Mele respondió y evitó el gol en su primera intervención.

Sin embargo, Independiente no tardó en reaccionar. Dos minutos después, Josías Palais tocó para Maximiliano Meza, que recibió por la izquierda y buscó colocarla contra el segundo palo. Su remate se fue apenas por encima del travesaño.

A los 23 minutos, Boca estuvo cerca de abrir el marcador por la vía aérea. Leandro Paredes ejecutó un gran centro desde un tiro libre y Santiago Ascacíbar ganó de cabeza sin oposición, pero su remate se fue apenas desviado, junto al palo derecho del arquero uruguayo Santiago Mele.

En un partido de ida y vuelta, el Rojo respondió a los 26 minutos. Iván Marcone envió un pase largo para Ezequiel «Chimy» Ávila, que pivoteó de pecho para Mateo Pérez Curci. El volante remató desde el borde del área, pero sin precisión, y la pelota se fue desviada. Además, a los 33′, el local volvió a avisar de contragolpe, pero esta vez fue Santiago Montiel quien malogró el remate.

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La previa

Rodolfo Arruabarrena ya confirmó el once inicial del Xeneize, que tendrá algunas modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque en la victoria ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El arquero volverá a ser Álvaro Montero y la primera modificación estará en la defensa: Malcom Braida ocupará el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco, quien no fue convocado por una fatiga muscular. El resto de la última línea se mantiene sin cambios, con Leandro Lozano por el costado derecho y Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera en la zaga central.

En la mitad de la cancha aparece una de las novedades del equipo: Leandro Paredes será titular. El capitán jugó ante Vasco da Gama apenas 11 días después de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho y ahora volverá a meterse en el once inicial en lugar de Rodrigo Battaglia. Compartirá el mediocampo con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Por último, en ataque, Alan Velasco le ganó la pulseada a Sebastián Villa y será titular junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, Independiente también presentará dos sorpresas en la formación de Jadson Viera. La primera estará en el arco, donde el uruguayo Santiago Mele reemplazará a Rodrigo Rey. Desde su llegada al club a mitad de año, el arquero disputó un solo partido: fue derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La otra novedad estará en el ataque: Josías Palais ingresará por Luciano Cabral, en una variante diferente a la que se preveía, ya que Matías Abaldo aparecía como el candidato a aparecer en el once inicial.

Formaciones, hora y TV

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 17.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium.