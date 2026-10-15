Cambeses, ante el partido del año para Racing: «Tenemos que dejar la vida para ganarlo»

El capitán y referente de La Academia respaldó el interinato de Chirola Romero.

En medio del delicado contexto deportivo, el arquero Facundo Cambeses, capitán de Racing Club, anticipó hoy el clásico del próximo domingo ante Independiente y remarcó lo importante que será para la Academia poder conseguir la victoria en medio de la crisis deportiva que atraviesa.

«Es un partido importantísimo y tenemos que dejar la vida para ganarlo«, aseguró el golero, que hoy brindó una conferencia de prensa en la Universidad de Avellaneda junto a Iván Marcone, jugador y referente de Independiente, previo al trascendental choque a disputarse el domingo, desde las 14:45, en el Cilindro de Avellaneda.

Racing, con Chirola Romero como técnico interino, llega al cruce después de perder 2-0 como local ante Belgrano de Córdoba, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs y con dificultades para acercarse a las copas internacionales por la tabla anual.

🗣️ "Como grupo, nos merecemos ganar el clásico. Sabemos que el semestre no fue bueno, pero hay que corregir y enfocarnos en el partido del domingo". 🎙️ Facundo Cambeses en conferencia de la Liga Profesional. https://t.co/ug145b15pf — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) October 15, 2026

Consciente del crítico presente deportivo e institucional, Cambeses puso el foco en la preparación por sobre la presión que genera siempre un partido de estas características.

«La semana de entrenamientos viene siendo buena, el semestre y el año no lo fueron. Todos queremos jugar el clásico y por supuesto ganarlo«, comenzó diciendo. Y añadió: “No tenemos presión extra por el mal momento. Los clásicos son partidos aparte. Me enfoco mucho en la preparación, la práctica, y nada más que eso”.

El arquero, uno de los puntos más altos del equipo en el último semestre, insistió en transmitir calma, especialmente a los futbolistas más jóvenes.

"HAY QUE TRANSMITIR TRANQUILIDAD" 🎙️La palabra de FACUNDO CAMBESES, capitán de Racing, en la conferencia previa del Clásico de Avellaneda frente a Independiente https://t.co/0L6Q5UYK8K — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) October 15, 2026

«Hoy toca un rol muy importante como capitán, transmitimos tranquilidad porque si entrenamos bien tenemos muchas más chances de ganar. Hay que hablar con el grupo, ir para adelante, es un partido para disfrutar”, expresó.

Entre lo más destacado de su discurso, Cambeses refirió al trabajo de Sebastián “Chirola” Romero, quien conduce al equipo de manera interina en medio de la mala campaña y la salida de Juan Pablo Vojvoda.

«Chirola es el técnico interino, es una situación difícil para él, pero viene trabajando muy bien. Se preocupa mucho, es muy profesional, pero sabemos que los entrenadores necesitan resultados y vamos a hacer todo lo posible para conseguir un triunfo», sostuvo.