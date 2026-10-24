Cipolletti, por la gloria del ascenso: así llegó a la gran final del Federal A

El Albinegro fue un equipo regular, que se metió en el hincha y ahora está a un paso del ascenso. (Archivo Oscar Livera)

Constancia. Esa fue la clave de Cipolletti en la temporada 2026, que puede cerrarse de la mejor manera en la final del domingo 25 ante San Martín de Formosa, en San Francisco. El Albinegro venía de un torneo muy positivo en 2025, pero la diferencia fue que en la actual logró sostener esa supremacía durante el segundo semestre del año.

En el inicio, el equipo despertó menos emociones que el del campeonato anterior. Ya sin el Chango Cravero, se hizo cargo del equipo su ayudante de campo, Fabián Enríquez. Con el correr del torneo y buenas presentaciones como local, el Albinegro se afianzó y demostró que estaba para pelear arriba.

Su tramo más irregular fue cuando perdió 4 de 6 entre la fecha 7 y la 13. Ahí sufrió su única caída del año en La Visera de Cemento, contra Juventud Unida de San Luis.

Una victoria clave ante Rincón

Cipolletti logró una victoria clave en La Visera contra Rincón con un gol agónico de Andrés Almirón y ahí encadenó un invicto de siete encuentros. Esa constancia logró que no se caiga en la segunda fase como le pasó el año anterior. Además de avanzar de ronda, también sacó boleto para la Copa Argentina 2027. Logró clasificar segundo detrás de Alvarado (por diferencia de gol) en la zona campeonato y eso le garantizó la ventaja deportiva en la llave de cuartos de final.

La campaña de Cipo 13 son los triunfos que logró Cipolletti en los 28 partidos de la temporada. Empató 8 y cayó en 7. De local perdió uno solo.

No le hizo falta apoyarse en ese beneficio ya que, después de perder 1-0 la ida con Sol de América en Formosa, lo goleó 6-1 en la vuelta en su mejor actuación del campeonato. Después eliminó a Alvarado con ventaja deportiva en contra gracias al triunfo 1 a 0 en La Visera que sostuvo con un empate 0-0 en Mar del Plata en una serie durísima. Ahora, sin idas ni vueltas, la historia se resolverá en 90 minutos (y si es necesario penales).

El Colo Enríquez consiguió que el equipo se adapte a distintos esquemas tácticos y los jugadores lograron que la gente se sienta representada. En el arco y la defensa, Facundo Crespo, Cristian González y Víctor Manchafico fueron pilares claves. Arriba, los delanteros como Federico Acevedo y Nicolás Peralta no defraudaron mientras que volantes como Almirón y Gonzalo Lucero también aportaron goles. Se armó un plantel confiable y los resultados están a la vista.